Voghera, fugge all'alt dei carabinieri a bordo di un Range Rover rubato: arrestato

Voghera (Pavia), 18 settembre 2023 - Il suv era appena stato rubato, a Tortona (Alessandria), anche se il proprietario non se n'era ancora accorto. Il Range Rover è stato intercettato nella notte a Voghera da una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile: al posto di controllo il conducente non s'è fermato all'alt intimato dai militari ma si è invece dato alla fuga.

Scattato l'inseguimento per le vie cittadine, i carabinieri sono riusciti a bloccare il mezzo, che dall'immediata verifica sul terminale non risultava tra quelli inseriti da ricercare. Ma insospettiti dalla fuga, approfondendo con ulteriori accertamenti, è stato scoperto il furto compiuto da poco tempo appena al di là del confine provinciale e regionale, nell'abitazione del proprietario ancora ignaro.

L'uomo che era alla guida, R.I. 30enne romeno residente a Voghera, già noto per precedenti guai con la giustizia, è stato tratto in arresto per i reati di resistenza (per la fuga al posto di controllo) e di ricettazione (perché alla guida dell'auto rubata), mentre A.G., 40enne di Tortona che era a bordo del Range Rover come passeggero, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione in concorso. Al termine degli accertamenti il costoso suv sarà restituito al legittimo proprietario.