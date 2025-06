Voghera, lite in piazza Duomo: arrestato 23enne

Voghera (Pavia), 1 giugno 2025 - Lite in piazza Duomo, 23enne arrestato dai carabinieri. Erano circa le 23 di ieri, sabato 31 maggio, quando nella centralissima piazza di Voghera sono intervenuti i soccorsi sanitari, con un'ambulanza della Croce Rossa, e le forze dell'ordine, con una pattuglia del Radiomobile.

Dalla prima ricostruzione dell'episodio, un giovane in evidente stato di alterazione, forse per l'abuso di alcolici, si sarebbe messo a discutere animatamente con il gestore di un bar che si trova sotto i portici del piazzale, con dehors esterno. Il ragazzo, che probabilmente il barista stava cercando di allontanare per evitare che infastidisse gli altri clienti seduti ai tavolini, non si è limitato a inveire ma la discussione è sfociata anche in aggressione fisica, con l'ambulanza che ha trasportato in ospedale un ferito, per fortuna senza conseguenze particolarmente gravi, in codice verde.

La situazione non si è però calmata neppure all'arrivo dei carabinieri. Anzi, il giovane ha spostato l'obiettivo della sua aggressione dal barista ai militari, proseguendo nella sua condotta violenta fino a quando non è stato immobilizzato e caricato sulla gazzella.

Nei confronti del giovane, un 23enne residente a Voghera, è quindi scattato l'arresto, per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Espletate le formalità di rito, l'arrestato è stato posto ai domiciliari, nella sua abitazione in città, in attesa dell'udienza di convalida del provvedimento e del giudizio per direttissima, che si terrà davanti al Gip del Tribunale di Pavia alla riapertura dell'attività dopo il giorno festivo. Nel frattempo il gestore del locale preso di mira dallo stesso 23enne prima dell'intervento dei carabinieri è stato informato sulle sue facoltà di sporgere denuncia nei confronti dell'aggressore, per reati procedibili a querela di parte come le lesioni personali lievi o eventuali danneggiamenti connessi. Un movimentato episodio che ha turbato la tranquillità del sabato sera nel cuore della cittadina iriense.