Liti tra vicini nella notte: quattro persone finiscono in ospedale

È di quattro persone finite in ospedale il bilancio di due liti fra vicini di casa, avvenute nell’arco di mezz’ora, nella notte tra sabato ieri, una a Vigevano e l’altra a Cilavegna. Erano le 23,30 quando i mezzi di soccorso e i carabinieri sono intervenuti in strada San Marco a Vigevano, per una violenta lite che ha coinvolto 3 egiziani, tutti residenti nello stesso condominio, con un diverbio nato proprio per motivi di convivenza. Diverse ambulanze hanno trasportato all’ospedale Civile di Vigevano i 3 feriti di 45, 35 e 27 anni, tutti in codice verde, per contusioni. Poco prima di mezzanotte, in vicolo Donizetti a Cilavegna, un’altra lite tra vicini è scoppiata fra altri tre uomini.

In questo caso, però, i soccorsi sanitari hanno dovuto trasportare solo una persona coinvolta, un 57enne, con l’ambulanza in codice giallo, sempre al Civile di Vigevano: l’accesa discussione gli ha causato un malore, facendogli salire troppo la pressione. In entrambi i casi i carabinieri attendono le eventuali querele di parte per procedere con gli accertamenti. Stefano Zanette