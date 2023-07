Voghera, ladro entra in casa da una finestra aperta: scoperto, fugge con pochi euro

Voghera (Pavia), 31 luglio 2023 - Si è trovato un ladro in casa, entrato dalla finestra lasciata aperta di notte. La vittima del furto, un uomo 40enne, ha chiamato i carabinieri, nelle prime ore della notte tra ieri e oggi, lunedì 31 luglio. I militari sono intervenuti con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Voghera nell'abitazione, in via Matteotti, ma il ladro era nel frattempo fuggito, riuscendo a far perdere le proprie tracce, con un magro bottino. Il malvivente ha infatti portato via dall'appartamento i pochi contanti, per solo una decina di euro, trovati in un borsello lasciato vicino all'ingresso.

L'incontro ravvicinato con il ladro non ha avuto per fortuna ulteriori conseguenze per il residente, con lo sconosciuto che, appena si è visto scoperto, non ha tramutato il furto in rapina, senza minacciare o commettere violenza ai danni della vittima, ma ha pensato solo a fuggire prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine.

L'intruso è stato descritto dal residente come un uomo di colore, che si era introdotto nell'appartamento approfittando di una finestra del soggiorno lasciata aperta di notte per il caldo. Senza farsi scrupoli per la presenza di persone nella casa, forse ha cercato di mettere a segno il colpo sperando che nessuno si svegliasse, ma non è stato abbastanza silenzioso ed è stato scoperto.