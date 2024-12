Voghera, ladri in azione nella notte di Natale: casa messa a soqquadro e rubati gioielli d'oro

Voghera (Pavia), 26 dicembre 2024 - Ladri in azione anche nella notte di Natale. Proprio nelle ore a cavallo tra la vigilia e ieri, mercoledì 25 dicembre, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, ignoti malviventi hanno preso di mira una casa indipendente in vicolo Campagna, una strada a fondo chiuso nella zona dell'ospedale di Voghera. Sul posto è stato effettuato il sopralluogo dei carabinieri di Voghera, che hanno avviato indagini.

Dopo evar scavalcato la recinzione esterna, per entrare nella casa i ladri hanno letteralmente tagliato, probabilmente con un flessibile, le inferriate di una finestra, che hanno poi forzato. Penetrati così nell'abitazione, hanno messo tutte le stanze a soqquadro per cercare qualcosa di prezioso da rubare, evidentemente interessati a ori e contanti, non avendo preso altro. Non hanno trovato soldi, ma rovesciando cassetti e svuotando armadi hanno individuato dov'erano nascosti i gioielli d'oro, portandoli via tutti. Ancora da definire l'elenco di quello che è stato rubato, pare qualche braccialetto e anello, per un valore che quindi deve essere ancora quantificato, non particolarmente ingente ma comunque significativo. Un danno economico al quale si aggiunge anche quello delle inferriate e dell'infisso da ripristinare, oltre al disagio di trovarsi la casa sottosopra proprio nella notte di Natale.