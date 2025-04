Voghera, ladri entrano dal tetto del Burger King e fuggono con alcune migliaia di euro: 4 colpi simili in pochi mesi

Voghera (Pavia) – Un altro furto ai danni di un esercizio commerciale, con l'obiettivo della cassaforte. Con i ladri entrati ancora una volta dal tetto. È stato preso di mira il ristorante della nota catena di fast food Burger King, in via Piacenza a Voghera. Il furto è stato messo a segno nella notte tra giovedì e ieri, venerdì 18 aprile, ma in assenza dell'impianto antifurto è stato scoperto solo alla riapertura del giorno dopo e quindi denunciato ai carabinieri.

Una modalità d'intrusione già usata in altri colpi precedenti, come al supermercato Gulliver in via Montebello a Broni nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 marzo e per ben due volte al centro commerciale Il Ducale di viale Industria a Vigevano, l'ultima volta nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 marzo, una prima volta in quella tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio, in entrambi i casi però prendendo di mira singoli negozi presenti nella galleria commerciale, portando via sia i soldi in cassa che merce in vendita.

In questo caso invece i ladri, dopo appunto essersi calati all'interno del ristorante da un lucernario sul tetto, hanno aperto la cassaforte tagliandola con un flessibile e l'hanno svuotata di tutti i contanti contenuti, per un bottino che non è stato ancora quantificato ma che sarebbe di alcune migliaia di euro.

Una modalità di furto, quella dei ladri acrobati che si calano dal tetto, completamente diversa, anche se con lo stesso obiettivo della cassaforte, dell'ultimo colpo messo a segno, sempre in Oltrepò, ai danni del Briko OK in via Nazionale a Stradella, poco dopo le 4 di lunedì 14 aprile: in quel caso i ladri erano entrati forzando una porta d'emergenza sul retro, era scattato l'allarme, ma nei pochi minuti a disposizione prima che potessero arrivare sul posto i carabinieri, la banda di professionisti ha fatto in tempo ad aprirsi un varco negli uffici, facendo un buco nel muro, a sradicare la cassaforte ancorata al pavimento e a portarla all'esterno, caricandola su un furgone bianco.

Stessa modalità del colpo invece fallito 24 ore prima al Carrefour sulla Vigentina a Pavia, dove la cassaforte, sradicata ma ancora chiusa, era stata abbandonata in mezzo alla galleria commerciale dai ladri che avevano preferito fuggire a mani vuote piuttosto che rischiare di farsi sorprendere in flagranza.