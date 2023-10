Voghera, giovane trovato a terra senza sensi: morte cerebrale dopo una notte in rianimazione

Voghera - Non c'è stato nulla da fare, le sue condizioni erano troppo gravi ed è sopraggiunta la morte cerebrale. Il giovane, probabilmente straniero, ricoverato come ignoto perché non aveva con sé documenti, era stato soccorso nella serata di domenica 15 ottobre, nel piazzale con parcheggio del supermercato Lidl, in via Tortona a Voghera.

Erano circa le 19.30 quando una cliente uscita con la spesa lo ha notato già a terra privo di sensi, è rientrata per lanciare l'allarme nel supermercato, dal quale è partita la richiesta di soccorso al 112. I sanitari inviati sul posto dall'Areu lo hanno rianimato e intubato, trasportandolo con urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, dov'è stato ricoverato in Rianimazione.

Le sue condizioni non sono però migliorate e martedì 17 ottobre, sono state avviate le procedure per l'accertamento della morte cerebrale, con il decesso formalmente constatato nella mattinata del giorno seguente . Al momento dei soccorsi era stata trovata una singola ferita alla testa, vicino all'orecchio, con l'ipotesi che il trauma potesse essere stato causato dalla caduta a terra, provocata da un malore. I successivi accertamenti clinici in ospedale, oltre a escludere altri trami, hanno confermato l'ipotesi del malore, risultato poi letale.

I carabinieri, intervenuti sul posto domenica sera per un sopralluogo, hanno escluso l'ipotesi di un'aggressione non hanno avviato ulteriori indagini. Il giovane straniero, anche dopo il decesso in ospedale, resta al momento ancora ignoto e stanno proseguendo gli accertamenti per identificarlo.