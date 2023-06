Voghera, spaccata nel negozio di riparazione telefoni: vetrina in frantumi, rubati 10 smartphone

Voghera (Pavia), 18 giugno 2023 - Spaccata la vetrina, sono entrati nel negozio e hanno rubato una decina di smartphone. E' successo l'altra notte a Voghera, in via Plana, all'angolo di via Sant'Ambrogio. I ladri hanno preso di mira un negozio di riparazione e vendita di materiale informatico e telefonia. Proprio i telefonini erano evidentemente l'obiettivo dei malviventi, che non hanno infatti preso altro materiale informatico presente nel negozio. Una decina, di varie marche, i cellulari portati via dagli ignoti ladri, per un valore ancora in corso di quantificazione, al quale si deve aggiungere anche il danno provocato alla vetrina mandata in frantumi.

Il furto è stato scoperto al mattino e sul posto sono stati chiamati i carabinieri di Voghera, intervenuti per effettuare il consueto sopralluogo in cerca di eventuali tracce lasciate dai ladri. Un'azione che pare mirata, con l'obiettivo preciso dei telefonini. Un colpo dunque diverso da quelli che si sono registrati negli ultimi tempi ai danni di esercizi commerciali, a Voghera ma non solo. Solitamente, infatti, simili spaccate prendono di mira negozi di ogni tipo, anche bar e farmacie, facendo danni anche ingenti ma con l'unico obiettivo dei pochi soldi in contanti lasciati come fondo cassa.