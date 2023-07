Voghera, furto in un ristorante di via Piacenza: rubati mille euro dalla cassa

Voghera (Pavia), 29 luglio 2023 - I ladri hanno approfittato della chiusura pomeridiana del ristorante per rubare i soldi lasciati nel registratore di cassa. Nella serata di ieri, venerdì 28 luglio, alla riapertura delle 19, la titolare, di nazionalità cinese, di un ristorante di Sushi in via Piacenza a Voghera, ha chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Voghera.

Gli ignoti malviventi, nelle quattro ore di chiusura del pomeriggio, si erano infatti introdotti nel ristorante forzando una porta sul retro. Entrati così nel locale, in un colpo messo a segno probabilmente in pochissimi istanti, i ladri si sono diretti subito al registratore di cassa, che hanno forzato e dal quale hanno preso i soldi, circa mille euro in contanti.

I carabinieri hanno avviato indagini per accertare l’accaduto e cercare di individuare i responsabili. Un furto anomalo per via dell’orario, di qui il sospetto che i malviventi entrati in azione di pomeriggio sapessero di trovare un po’ più di soldi nel registratore di cassa.