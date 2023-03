Voghera, furto al distributore di carburante: presi contanti, computer e tablet

Un distributore IP

Voghera (Pavia), 25 marzo 2023 - Furto al distributore di carburante, ma non alle colonnine self-service. Ignoti hanno preso di mira l'esercizio commerciale con la cassa, alla stazione di servizio IP lungo la strada Bobbio a Voghera, forzando la porta d'ingresso nella notte. Hanno portato via i contanti tenuti come fondo cassa, ma anche un tablet e un computer portatile, per un valore complessivo che deve ancora essere quantificato.

La denuncia

Il gestore ha denunciato il furto ai carabinieri di Voghera, che hanno avviato indagini sull'accaduto per cercare di individuare i responsabili. Un episodio anomalo, per la modalità e l'obiettivo. I distributori di carburante, infatti, vengono più che altro presi di mira per i contanti contenuti nelle colonnine self-service: lo scorso settembre erano stati messi a segno due colpi in 7 giorni a due distributori sulla tangenziale di Voghera.

Furto anomalo

I ladri che forzano o sfondano le porte in cerca dei contanti lasciati come fondo cassa, invece, solitamente prendono di mira altre tipologie di esercizi commerciali, spesso bar ma ultimamente soprattutto le farmacie, come anche a Voghera lo scorso dicembre, quando i carabinieri hanno sorpreso e arrestato in flagranza due stranieri di 19 e 31 anni che rubavano nella farmacia dell'Asm in via del Lavoro dopo aver tentato un altro analogo furto alla farmacia Rosselli.