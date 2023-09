Voghera, finge di essere stato investito da auto pirata per non lavorare: dipendente in malattia per un mese

Voghera, 1 settembre 2023 – “Mentre attraversavo in via Zanardi Bonfiglio sono stato urtato da un’auto, che poi è scappata senza prestare soccorso”. Un cittadino extracomunitario residente a Voghera ha raccontato questo quando alcuni giorni fa si è recato al pronto soccorso per farsi medicare e ottenere i primi cinque giorni di assenza dal lavoro in un’azienda cittadina. Giorni che poi sono diventati oltre un mese di malattia regolarmente retribuita dall’Inps.

Ma in realtà non c’era stato nessun pirata della strada. Gli agenti della polizia locale di Voghera, insospettiti dalle dichiarazioni contraddittorie dell’uomo, hanno svolto diverse indagini approfondite. Sono stati acquisiti alcuni filmati di videosorveglianza dai quali emergeva chiaramente che la persona, nell'attraversare via Zanardi Bonfiglio, non veniva urtata da alcuna autovettura.

Si trattava quindi di un falso incidente stradale messo in scena dal cittadino extracomunitario, il quale è stato denunciato in stato di libertà per simulazione di reato e truffa ai danni dello Stato.