Voghera, tutto pronto per la prima Festa del risparmio e della sostenibilità

Voghera (Pavia), 19 ottobre 2023 - Un'occasione per una riflessione collettiva sulle nuove opportunità per il territorio. E' stata presentata nella mattinata di oggi, giovedì 19 ottobre, nella sala consiliare del Comune di Voghera, la prima edizione della Festa del risparmio e della sostenibilità, in programma sabato 21 ottobre.

Insieme all'assessore comunale al Commercio, Maria Cristina Malvicini, hanno illustrato l'iniziativa il direttore commerciale exclusive Lombardia Sud Intesa Sanpaolo Laura Fabbri e il responsabile progetti di sviluppo Coop 381 Luca Carlo Benicchi.

L'appuntamento rappresenta il giro di boa di un trittico di eventi dedicati alle filiere agroalimentari, avviato lo scorso 10 settembre con la Sagra del peperone di Voghera, celebrato con il riconoscimento di Presidio Slow Food, e che si concluderà domenica 12 novembre con la Festa del Ringraziamento di San Martino.

"La prima festa del risparmio e della sostenibilità - sottolinea il sindaco di Voghera, Paola Garlaschelli - coinvolgerà molteplici attori della città e del territorio. Ringrazio il main sponsor di questo trittico di eventi, Intesa Sanpaolo, che in occasione della Giornata mondiale del risparmio, promuove l'arte del risparmio, percorsi di visita e attività didattiche online e in presenza per studenti e adulti, aprendo la sede storica dell'istituto di credito a Palazzo Porta. L'obiettivo è quello di promuovere la diffusione della cultura finanziaria e sensibilizzare giovani e adulti sull'importanza di acquisire le competenze di base per una corretta e consapevole gestione del denaro".

La giornata di sabato inizierà alle 10 con l'inaugurazione della filiale di Intesa Sanpaolo in via Plana, nella sede storica di Palazzo Porta, che sarà possibile visitare già a partire dalle 9, accompagnati dagli alunni della classe quarta C dell'Itcg Baratta sezione turistica. Nella stessa mattinata si svolgeranno laboratori didattici per le classi delle scuole secondarie di primo grado della città, a cura del Museo del risparmio. E alle 11.30 il convegno "Il territorio di Voghera e della provincia pavese tra finanzia e risparmio".

"Come amministrazione comunale - spiega l'assessore al Commercio Maria Cristina Malvicini - abbiamo confermato fin da subito il nostro più totale supporto nei confronti del ciclo di eventi 'Aspettando san Martino', con l'idea e la volontà di promuovere Voghera come capitale delle filiere alimentari del territorio". "La Festa del risparmio e della sostenibilità rappresenta per Intesa San Paolo - aggiunge Laura Fabbri - un'importrante occasione per inaugurare la nuova filiale di via Plana e aprire le porte del prestigioso e storico Palazzo Porta, a conferma della volontà della Banca di continuare a investire in un territorio in cui è storicamente attiva".

"Tutte le categorie del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura - conclude Luca Carlo Benicchi - sono invitate a interrogarsi rispetto al risparmio che non più e non solo vuol dire unicamente economia e denaro, ma parliamo di acqua, di suolo, di persone. Riflettere, programmare e investire nelle filiere agroalimentari vuol dire scommettere non solo sui prodotti e sui luoghi, ma anche e soprattutto sulle comunità che producono e tutelano questi prodotti e questi luoghi, che li animano e che sono il vero patrimonio del nostro Oltrepò Pavese".