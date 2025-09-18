Alloggi Aler la protesta: "Vogliamo case subito"

"Fermiamo i progetti di Aler, pretendiamo case subito": questo hanno urlato i manifestanti che ieri pomeriggio hanno organizzato un presidio davanti alla sede di Aler. In città, infatti, 700 famiglie sono in attesa di una casa popolare (346 attendono un alloggio Aler e la parte restante un appartamento del Comune), ma sono appena 20 gli appartamenti messi a disposizione. Aler ha pubblicato un avviso per 6 case: il nucleo non adatto quindi viene escluso e mai chiamato. "Gli alloggi messi a bando sono sempre troppo pochi – ha detto Matteo Biemmi dell’Assemblea per il diritto alla casa – e le domande in continuo aumento". Nel 2024 sono state 17 le assegnazioni effettuate su Pavia, la metà di quanto accaduto a Voghera e Vigevano. In tutta la provincia Aler ha ottenuto finanzianti per ristrutturare 75 appartamenti, ma tra Pavia e Lodi sono poco più di 900 le case sfitte. "Gli alloggi aumentano – ha detto Alberto De Lorenzis dell’Assemblea che ieri ha incontrato i vertici di Aler – perché alcuni inquilini li lasciano: la metà viene riassegnata e l’altra resta vuota in attesa di ristrutturazione. Secondo Aler la responsabilità è degli inquilini perché più della metà non paga l’affitto e il mancato introito ammonta a 3 milioni di euro". In questo quadro, in agosto Aler aveva pubblicato un bando per ristrutturare, insieme a una ditta privata e coni soldi del Pnrr, una trentina di alloggi del centro di Pavia da destinare agli studenti universitari applicando un canone di circa 500 euro mensili. Il progetto, però, trova diverse opposizioni. "Contestiamo il progetto - ha aggiunto Biemmi - perché riduce il numero di case popolari per dare case agli studenti a prezzi alti". M.M.