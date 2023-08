Voghera, trovato con 3 bancomat rubati: 28enne denunciato per ricettazione

Voghera (Pavia) – I carabinieri lo hanno trovato in possesso di tre tessere bancomat, risultate rubate nel corso di due furti, in altrettante abitazioni, messi a segno la scorsa settimana. S.G., senegalese 28enne residente a Voghera, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Pavia, per l'ipotesi di reato di ricettazione.

Sulle tessere bancomat sono in corso accertamenti per verificarne un eventuale indebito utilizzo, che però in mancanza di ulteriori elementi di prova non può essere contestato al 28enne, come pure il precedente furto. In ogni caso le tessere sono state recuperate, anche se dopo che le vittime dei furti le avevano bloccate quando si erano accorti che erano state rubate dalle loro abitazioni.

Il ritrovamento dei bancomat è avvenuto nel corso di un mirato servizio perlustrativo dei carabinieri della Compagnia di Voghera, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, nella zona tra il parcheggio dell'Autoporto e la stazione ferroviaria di Voghera, una delle aree più sensibili della città iriense per degrado e criminalità. Altri analoghi servizi specifici proseguiranno per il mese di agosto con l'obiettivo della sicurezza pubblica.