Voghera, litiga con la fidanzata e vuole riprendersi il telefonino regalato: arrestato

Voghera (Pavia), 2 aprile 2024 - La lite di coppia è finita in rapina aggravata e lesioni personali. I carabinieri di Voghera, nel corso di un normale servizio notturno di pattugliamento, poco dopo le 3 di oggi, martedì 2 aprile, in via Del Popolo, sono intervenuti sentendo le grida di una ragazza che chiedeva aiuto. Un uomo stava cercando di strapparle la borsetta ed è stato arrestato in flagranza. Ma non si è trattato di un normale scippo. C.C., 40enne di Silvano Pietra, aveva iniziato a litigare con la fidanzata, 25enne vogherese, poco prima in un locale. La coppia, sempre continuando a litigare, s'era poi avviata per strada a piedi, quando in via Del Popolo s'è consumata la definitiva rottura tra i due. A quel punto il 40enne, per riprendersi lo smartphone che aveva regalato alla fidanzata, le ha preso con forza la borsa. Ma la ragazza si è opposta alla restituzione forzata del regalo ricevuto e nel tentativo di trattenere la borsa con il telefonino è stata ferita, riportando contusioni che sono poi state refertate al pronto soccorso, giudicate guaribili con 7 giorni di prognosi. Oggi in Tribunale a Pavia l'arresto è stato convalidato e il 40enne è stato giudicato con rito direttissimo, patteggiando la condanna a 12 mesi, con sospensione condizionale della pena, più 300 euro di sanzione accessoria.