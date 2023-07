Pavia, visita in città del comandante della Legione carabinieri Lombardia

Pavia, 8 luglio 2023 - Il generale Andrea Taurelli Salimbeni, comandante della Legione carabinieri Lombardia, è stato in visita nella mattinata di oggi, sabato 8 luglio, al Comando provinciale di Pavia.

Nella sede di piazza San Pietro in ciel d'oro, a fianco dell'omonima basilica che custodisce le spoglie di Sant'Agostino, il generale ha incontrato una rappresentanza dei militari guidati dal colonnello Marco Iseglio, per un saluto in vista del termine dell'incarico al comando dell'Arma lombarda, il prossimo 17 luglio, quando si trasferirà a Roma per assumere l'incarico di comandante della Legione Lazio.

Nell'occasione della visita odierna a Pavia l'alto ufficiale dell'Arma ha voluto incontrare anche il prefetto Francesca De Carlini, il vescovo Corrado Sanguineti, il procuratore Fabio Napoleone e il questore Alessio Cesareo. "

Il generale di divisione Andrea Taurelli Salimbeni - sottolinea il comunicato stampa del Comando provinciale di Pavia dei carabinieri - ha ringraziato le autorità cittadine per la collaborazione e la vicinanza all'Arma pavese confermate durante il suo mandato, fattori che hanno certamente contribuito al raggiungimento di importanti risultati in termini di prevenzione e repressione della criminalità su tutto il territorio della provincia".