Violenze in famiglia Maltratta l’anziana madre Allontanato da casa

di Pier Giorgio Ruggeri

Anni di vessazioni e poi anche di violenze nei confronti dell’anziana madre. Che, alla fine, non ce l’ha più fatta e, temendo per la sua vita, ha denunciato il figlio, 52 anni, pregiudicato e responsabile delle violenze.

La triste storia ha origine a Crema ed è iniziata alcuni anni or sono. Nel 2016 la mamma si vede costretta a querelare il figlio perché da tempo la maltratta e la picchia, arrivando a minacciarla di morte. L’uomo spesso beve troppo e, quando è ubriaco, perde il lume della ragione, prendendosela con la donna e rompendo tutto quel che gli capita a tiro.

La vicenda si smorza quando viene arrestato e mandato in carcere, dove sconta quattro anni per condanne passate in giudicato. Nel 2021 torna libero e viene nuovamente accolto in casa dalla mamma. La vita scorre tranquilla fino allo scorso ottobre, quando il 52enne riprende a bere smodatamente e ricomincia con i suoi atteggiamenti aggressivi nei confronti dell’anziana mamma. La donna per un po’ sopporta stoicamente. L’altra notte, dopo aver ripetutamente cercato di calmare il figlio ubriaco senza riuscirci, non ce la fa più e decide di chiedere aiuto.

Chiama i carabinieri che intervengono nel suo appartamento e trovano l’uomo che versa in serie difficoltà, alternando stati di tranquillità a momenti di forte aggressività. Nell’appartamento sono disseminati mobili e piatti rotti e la madre presenta tumefazioni sul volto e in testa.

Lei dirà ai militari di essere stata ripetutamente picchiata mentre cercava di aiutare il figlio, pregandolo di calmarsi, senza alcun successo. I militari dapprima fanno curare l’uomo, quindi inviano un rapporto al magistrato che decide di farlo allontanare immediatamente dalla casa di famiglia.