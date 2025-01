Pavia, aggredisce la moglie con una mannaia: “Ti ammazzo”. Donna e figlio salvati dalla polizia

PAVIA – Un uomo di 81 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito l’anziana moglie brandendo una mannaia con la chiara intenzione di ucciderla. È successo giovedì sera nel quartiere Vallone di Pavia, alla periferia della città.

La tentata violenza si è consumata nell’abitazione della coppia durante una lite. Il figlio, che era presente, non appena ha visto il padre prendere la mannaia ha protetto la madre, scortandola in camera da letto e barricandosi dentro con lei. A quel punto ha chiamato il 112.

All’arrivo degli agenti, l’anziano aveva ancora l’arma in mano e ha ribadito di voler uccidere sia la moglie che il figlio che l’aveva difesa. Vista la situazione, i poliziotti lo hanno bloccato e tratto in arresto, che venerdì è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Nella testimonianza resa agli investigatori, la moglie ha raccontato che da anni subiva umiliazioni e maltrattamenti da parte del marito.