Vìola i domiciliari e finisce in carcere

Doveva essere a casa, agli arresti domiciliari, ma giovedì sera non c’era. Così i carabinieri l’hanno cercata, trovata e portata in carcere dove sconterà gli ultimi cinque mesi di pena. In cella una cinquantunenne pregiudicata, ritenuta colpevole dieci anni fa di alcuni furti. Condannata in via definitiva, il giudice le aveva concesso l’affidamento in prova presso i Servizi sociali. Ma lei aveva violato le prescrizioni per due volte e così il magistrato, anziché mandarla in prigione, a febbraio le aveva concesso i domiciliari. Ma la magnanimità del magistrato non è stata compresa dalla pregiudicata, trovata già fuori casa a febbraio e poi la sera del 25 Aprile. Così il magistrato ha revocato i domiciliari e l’ha mandata in carcere a Brescia, dove appunto sconterà gli ultimi cinque mesi di pena.