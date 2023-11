Villanterio, auto contro massicciata: ventenne si maciulla una gamba

Villanterio (Pavia), 2 novembre 2023 - L'automobile si è accartocciata nella parte anteriore diventando un rottame irriconoscibile. E all'interno dell'abitacolo è rimasta incastrata l'automobilista, una ventenne residente a Gerenzago, finita in ospedale con un gravissimo trauma a una gamba, trasportata dall'ambulanza in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, ricoverata non in pericolo di vita.

L'incidente è successo poco dopo le 9 di oggi, giovedì 2 novembre, sulla ex Statale 412 a Villanterio, al confine con la provincia di Lodi, nel nuovo tratto della "Val Tidone" verso Valera Fratta. Le cause dello schianto sono ancora al vaglio dei carabinieri, della Compagnia di Pavia, intervenuti sul posto per i rilievi. La ragazza, a quanto pare, avrebbe fatto tutto da solo. L'automobile è infatti uscita di strada ed è andata a schiantarsi contro "una massicciata di cemento armato", come confermato dai vigili del fuoco di Pavia, che hanno poi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dello scenario.

La giovane automobilista rimasta ferita all'interno dell'abitacolo non aveva perso conoscenza, tanto che i soccorsi sanitari di Areu erano stati attivati in codice giallo, con il successivo trasporto in ospedale che è invece stato valutato più urgente in considerazione della gravità della ferita alla gamba.