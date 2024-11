Villanterio, incidente sulla 235 Pavia-Lodi: 6 persone ferite

Villanterio (Pavia), 24 novembre 2024 - Scontro frontale tra due auto, con anche una terza vettura coinvolta. La paurosa dinamica riferita dagli automobilisti che hanno lanciato le richieste di soccorso avevano fatto temere il peggio, con l'invio sul posto in codice rosso di 4 ambulanze e due auto mediche con rianimatori a bordo.

Oltre ai carabinieri, della Compagnia di Pavia, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Lodi, distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano. L'incidente è avvenuto verso le 17.30 di oggi, domenica 24 novembre, a Villanterio, quasi al confine tra le province di Pavia e di Lodi, sulla ex Statale 235, rimasta chiusa per diverse ore.

"Al nostro arrivo - riferiscono i vigili del fuoco di Lodi - si provvedeva ad aiutare il personale sanitario a far uscire due persone ancora all'interno delle vetture (non incastrate)". Sono in totale 6 le persone coinvolte, due occupanti per ogni auto: due donne di 78 e 81 anni, un uomo e una donna di 67 e 62 anni e un'altra coppia di 32 e 29 anni.

Le condizioni dei feriti sono poi risultate meno gravi di quanto temuto inizialmente, più preoccupanti per uno dei coinvolti, con un trauma toracico serio, ma nessuno in pericolo di vita, con rientro dei mezzi sanitari in codice giallo. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. Le tre auto coinvolte sarebbero una Golf, una Volvo e una Passat: due si sarebbero scontrate frontalmente, mentre la terza si sarebbe schiantata appena dopo.