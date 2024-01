Villanterio, guard rail pericoloso per gli automobilisti: allarme sulla Provinciale 235

Villanterio, 6 gennaio 2024 – Divelto da mesi il guardrail della rotatoria che si trova appena superato il confine con la provincia di Lodi, nel territorio comunale di Villanterio.

Molti automobilisti che ogni giorno percorrono la provinciale 235 “Pavia-Orzinuovi” chiedono un intervento dell’amministrazione provinciale di Pavia perché potrebbe essere pericoloso.

In caso di uscita di strada, infatti, com’era accaduto quando il guardrail è stato abbattuto, la lamiera potrebbe risultare tagliente e comunque non rappresenta una barriera per evitare di finire nel fosso in caso di uscita di strada.

Non solo, anche le indicazioni che dovrebbero guidare gli automobilisti e i camionisti che percorrono la provinciale sono adagiate in strada, coperte da detriti e foglie secche e quindi chi non sa dove andare non riceve alcuna informazione. Eppure la rotonda realizzata pochi anni fa meriterebbe maggiore attenzione.