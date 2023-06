Da Vigevano a Ficarra, il viaggio a piedi di Turi Mantione per riabbracciare gli amici

Ha percorso 1.720 km a piedi, da Vigevano fino a Ficarra, nel Messinese, per andare a trovare gli amici d’infanzia nel suo paese natale. Protagonista della singolare impresa un pensionato di 61 anni, Turi Mantione che, zaino in spalla, ha documentato il viaggio, durato 60 giorni, con foto e video sui social.

Un viaggio per tappe all’insegna di uno stile di vita slow, per riscoprire il piacere del cammino e la bellezza dei luoghi di passaggio. L’avventuroso pensionato ha trascorso le notti in tenda, accampandosi spesso vicino al mare, godendo delle bellezze del paesaggio e caricando il suo cellulare con un pannello solare piazzato su un cappello. Una volta arrivato a destinazione a Ficarra, il pensionato, stanco ma felice, ha voluto festeggiare il traguardo raggiunto brindando con gli amici nel bar del paese. In tanti lo hanno accolto come un eroe, complimentandosi con lui per l'impresa.