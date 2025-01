Vigevano, un tuffo nel Naviglio per festeggiare il nuovo anno: soccorsi due ventenni

Vigevano (Pavia), 1 gennaio 2025 - Un bagno nel Naviglio Sforzesco, per festeggiare il nuovo anno. Erano già passate le 4.30 di oggi, mercoledì 1 gennaio, quando due giovani, di 22 e 24 anni, a conclusione della nottata di Capodanno hanno deciso di sfidare il freddo con un bagno nelle gelide acque del canale.

In via Rocca Vecchia sono poi dovuti intervenire i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari, chiamati da altri amici che hanno visto i due giovani in difficoltà. Sono stati ripescati in ipotermia, considerando che quell'ora di notte la temperatura esterna era di solo un grado circa sopra lo zero.

Una bravata che ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma che si è per fortuna conclusa senza conseguenze particolarmente gravi. Soccorsi dai sanitari e scaldati con le coperte termiche sull'ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano, i due ventenni si sono ripresi velocemente e non è stato poi necessario il trasporto in ospedale. Sul posto è intervenuta anche la polizia, con una pattuglia del locale Commissariato, per accertamenti sull'accaduto.

Non si è trattato però di un incidente, né sono emerse responsabilità di altre persone, per quella che voleva solo essere sfida estrema nella prima lunga nottata dell'anno, forse dopo qualche brindisi di troppo che può aver offuscato la lucidità dei due giovani rendendoli un po' troppo temerari.