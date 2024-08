Vigevano, derubati appena parcheggiano il camper: la vacanza lampo in Italia di una coppia tedesca

Vigevano, 21 agosto 2024 - Nei loro programmi la vacanza in Italia avrebbe dovuto durare almeno due settimane. In realtà si è chiusa in poche ore perché, dopo essere arrivati da Norimberga in Germania sino a Vigevano hanno deciso di parcheggiare il loro camper nella zona dell’Ayala, una delle più suggestive della zona del Ticino. Ma al ritorno dalla passeggiata nei boschi hanno trovato il lunotto in frantumi e hanno scoperto che i ladri si erano portati via la borsa che conteneva i documenti e le carte di credito. Ad aiutare i due turisti tedeschi quarantenni è stato un vigevanese di passaggio.

“Erano molto scossi – racconta – Per fortuna me la cavo con l’inglese e sono riuscito a tranquillizzarli. Loro erano molto preoccupati su dove trascorrere la notte, così li ho invitati a casa mia dove hanno potuto sostare in cortile. Poi li ho accompagnati in commissariato per la denuncia e li ho aiutati a sistemare in qualche modo in lunotto: per una riparazione completa sarebbero stati necessari almeno due giorni e loro avevano una gran fretta di tornare a casa. Pensate che hanno lasciato Vigevano senza nemmeno vedere piazza Ducale. Questa volta non ci abbiamo fatto una bella figura...». Nella zona dell’Ayala, molto frequentata soprattutto in estate, avvengono saltuariamente piccoli furti ai danni delle auto in sosta e a più riprese è stato chiesto di dotare l’area di una rete di telecamere di videosorveglianza.