Vigevano, pugno al volto per portargli via 250 euro: rapinato 37enne

Vigevano (Pavia), 3 giugno 2023 - Lo hanno colpito al volto con un pugno e rapinato dei 250 euro che aveva in tasca. Un 37enne di nazionalità marocchina, incensurato e regolarmente residente in Sardegna, in provincia di Oristano, è stato soccorso dai carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Stazione di Gravellona Lomellina, in via Riberia a Vigevano, nel pieno centro storico non lontano da piazza Ducale.

La vittima ha riferito di essere stata aggredita da tre uomini, tra i quali ha riconosciuto un egiziano che aveva conosciuto la sera prima nel bar della stazione ferroviaria di Vigevano. L'aggressione a scopo di rapina è successa verso le 19.30 di ieri, venerdì 2 giugno. Probabilmente l'egiziano era insieme a due connazionali, stando a quanto riferito ai carabinieri dalla vittima.

Al momento dell'intervento dei militari, i tre aggressori si erano però già dileguati, riuscendo a far perdere le proprie tracce scappando a piedi nelle vie limitrofe, con il bottino dei 250 euro in contanti rapinati al 37enne. L'uomo colpito dal pugno al volto non ha per fortuna riportato gravi conseguenze, tanto che ha rifiutato l'intervento dei soccorsi sanitari. Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri di Vigevano, per cercare di individuare i responsabili.