Vigevano, precipita per 4 metri mentre sistema una tenda: grave 69enne

Vigevano (Pavia) – Stava sistemando una tenda quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto da una altezza di oltre quattro metri nel cortile interno dello stabile dove abita, in via della Costa, nel pieno centro di Vigevano.

Un uomo di 69 anni è rimasto ferito seriamente ieri pomeriggio poco prima delle 17.30 di ieri, mercoledì 23 ottobre. Quando sul posto sono arrivati il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano le sue condizioni sono apparse molto serie tanto da spingere i soccorritori a trasferirlo direttamente al policlinico San Matteo di Pavia con l’elisoccorso, atterrato nei pressi di corso Brodolini, dove l’uomo è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.