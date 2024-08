Vigevano, l’ipotesi per il piano urbano del traffico: parcheggi collegati al centro con navette

Vigevano (Pavia) – È uno dei problemi più importanti legati alla viabilità cittadina, soprattutto con riferimento alla zona del centro. I parcheggi sono uno dei temi più considerati nella stesura del nuovo Piano urbano del traffico e su di essi sono state avanzate numerose proposte. L’obiettivo è quello da un lato di ottimizzare gli spazi a disposizione, dall’altro di disincentivare l’utilizzo dell’auto per spostamenti e soste brevi, indirizzando su aree dedicate la sosta di durata medio-lunga. L’idea è quella di individuare degli spazi esterni alla zona centrale da dedicare a parcheggi per la sosta prolungata e di collegarli al centro con un servizio di navette che abbiano il minor impatto ambientale possibile.

Le zone individuate sarebbero quelle di via Piemonte, al quartiere Brughiera sulla statale 494; in viale Manzoni, nella zona della fiera; in viale Mazzini in prossimità della stazione e al palaElachem alla frazione Piccolini. Questi punti dovrebbero diventare dei veri e propri punti di scambio intermodale che coinvolgeranno anche le piste ciclabili e i servizi di car-sharing capaci di intercettare il flusso dei veicoli provenienti dal fuori città e diretti in centro. Per il centro la soluzione potrebbe essere rappresentata da tariffe differenziate a seconda della vicinanza con i punti di maggiore interesse e della durata della sosta, mentre per i residenti e gli utenti abituali l’alternativa sarebbe rappresentata da abbonamenti a costi ridotti.