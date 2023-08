Vigevano, ladri di monetine alla scuola media: bottino di poche decine di euro

Vigevano (Pavia), 24 agosto 2023 - Ladri in azione di notte nella scuola media, per un magro bottino di 20 euro.

Un'ennesima incursione in un istituto scolastico da parte di ladri di monetine, che si accontentano dei pochi soldi contenuti nei distributori automatici di snack e bevande. Il furto è stato scoperto e denunciato ai carabinieri nella mattinata di oggi, giovedì 24 agosto, messo a segno nell'arco della nottata precedente alla scuola media statale Besozzi, in via Bernardino Giusto a Vigevano. Non è chiaro da quale accesso i malviventi siano entrati nel plesso scolastico, non essendo state trovate porte forzate o evidenti segni di effrazione, che però potrebbero non essere rimasti visibili su serrature 'antipanico' che poi si richiudono automaticamente dopo essere state aperte, oppure i ladri potrebbero essere passati da una finestra lasciata aperta. Sta di fatto che, una volta all'interno della scuola, i malviventi hanno forzato un distributore di bevande, danneggiandolo e portando via i contanti, per un valore appunto di soli 20 euro, certo inferiore ai danni provocati con il danneggiamento al distributore di bevande. I carabinieri hanno avviato indagini sull'accaduto, per cercare di individuare i responsabili, forse gli stessi già in azione in altri simili episodi.