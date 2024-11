Vigevano, ladri in un cantiere edile: portato via un sollevatore telescopico

Vigevano (Pavia), 5 novembre 2024 - Furto in un cantiere edile: rubato un costoso sollevatore telescopico. Il colpo è stato messo a segno nei giorni scorsi, scoperto alla ripresa delle attività nella giornata di ieri, lunedì 4 novembre, dopo la chiusura per il ponte di Ognissanti.

E' stato trovato tagliato il lucchetto che chiudeva il cancello del cantiere edile, in via Gravellona, alla frazione Piccolini di Vigevano. Entrati così nell'area del cantiere, i ladri hanno rubato il macchinario, un sollevatore telescopico di marca Manitou, non è chiaro se azzardandosi a uscire in strada direttamente con lo stesso mezzo oppure, più probabilmente, caricandolo su un camion per trasportarlo ben nascosto.

In ogni caso un colpo da addetti ai lavori, che hanno approfittato dei giorni di chiusura del cantiere per portare via il macchinario che ha un impiego specifico nell'edilizia. Un danno notevole per l'impresa di costruzioni derubata: il valore del bottino non è stato quantificato con precisione, ma simili mezzi hanno un prezzo, a seconda dei modelli e degli accessori, che parte dai 35mila euro per arrivare anche a superare il centinaio di migliaia di euro. Quando il furto è stato scoperto e denunciato ai carabinieri, i ladri avevano già avuto tutto il tempo di fuggire con la preziosa refurtiva.