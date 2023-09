Vigevano, giovane di 17 anni rapinato sul treno dell’iPhone e dell’orologio

Vigevano (Pavia), 3 settembre 2023 - Minorenne di Vigevano rapinato sul treno Milano-Mortara. È successo nella mattinata di ieri, sabato 2 settembre, denunciato poi nel pomeriggio ai carabinieri di Vigevano, dove il ragazzo, 17 anni, s'è recato accompagnato dalla madre.

Era sul convoglio di Trenord numero 10033, sulla linea Milano-Mortara, partito da Milano Porta Genova e diretto a Vigevano. Il treno era all'altezza di Albairate quando il minorenne è stato avvicinato da tre sconosciuti, uno armato di coltello, con il quale lo ha minacciato e si è fatto consegnare l'iPhone e l'orologio, quest'ultimo non di grande valore.

La vittima non ha potuto reagire, sopraffatto dalla superiorità numerica oltre che dalle minacce a mano armata di coltello. Ottenuto il bottino, i tre si sono allontanati e sono forse scesi alla prima fermata del treno. Ma il 17enne, privato del telefonino, non ha lanciato l'immediato allarme per quello che aveva subìto, che ha poi raccontato alla madre una volta rientrato a casa, ovviamente scosso per l'accaduto, ma almeno senza conseguenze fisiche, non essendo stato né colpito né ferito. Dopo la denuncia sporta dalla vittima, i carabinieri di Vigevano hanno avviato indagini per cercare di identificare i responsabili.