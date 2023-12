Vigevano, furto all'Archivio storico comunale: uffici a soqquadro per un bottino di 50 euro

Vigevano (Pavia), 30 dicembre 2023 - Furto all'Archivio storico comunale di Vigevano, a Palazzo Merula. Ma i ladri non erano interessati ai documenti conservati, hanno solo messo a soqquadro gli uffici per cercare soldi in contanti. E hanno trovato e portato via un magro bottino di circa 50 euro tenuti come fondo cassa.

Il furto è stato scoperto ieri, venerdì 29 dicembre, alla riapertura dell'Archivio storico comunale dopo la chiusura prima di Natale, venerdì 22 dicembre. I ladri sono dunque entrati in azione in uno dei giorni procedenti, probabilmente in orario notturno, ma il furto è emerso solo successivamente, non essendoci impianti antifurto né di videosorveglianza. E' stata trovata forzata la porta d'ingresso e quindi riscontrato l'ammanco dei soldi dalla cassa. In via Merula sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Vigevano per il consueto sopralluogo, accertando l'effrazione e avviando le indagini per cercare di risalire ai responsabili.

Nell'Archivio storico comunale di Vigevano a Palazzo Merula, sito censito anche dal Fai tra "I luoghi del cuore", sono conservati i documenti del Comune dal 1227 al 1975, per un totale di circa tre chilometri lineari di documentazione. Un archivio certo prezioso per ricerche storiche, ma non erano i documenti nel mirino dei ladri, che si sono limitati a frugare negli uffici e si sono accontentati di pochi contanti.