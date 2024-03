Vigevano, furto in ditta di metalli: rubati 5 autocarri parcheggiati nel cortile

Vigevano (Pavia), 19 marzo 2024 - Si sono introdotti nel cortile della ditta e hanno rubato cinque autocarri vuoti. I ladri sono entrati in azione nella notte per mettere a segno il furto che è stato scoperto alla riapertura di oggi, martedì 19 marzo. In viale Artigianato a Vigevano sono stati chiamati, verso le 7.30, i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Vigevano.

Nella sede di un'azienda del settore dei metalli, i malviventi non avrebbero portato via né acciaio né ferro né altri metalli non ferrosi come alluminio, ottone, rame, bronzo e ghisa, evidentemente più protetti all'interno del magazzino, ma forse non d'interesse nonostante il valore. Per i ladri erano più importanti i mezzi di trasporto parcheggiati nel cortile esterno.

La razzia

Una banda numerosa, di un minimo di cinque o magari anche più persone, per poter rubare gli autocarri mettendosi alla guida degli stessi mezzi. Con anche l'elevato rischio di essere intercettati in strada con la refurtiva, forse però destinata a essere nascosta in un luogo sicuro non troppo lontano, raggiungibile prima che il furto venisse scoperto.

E con un danno notevole alla ditta rimasta vittima dell'azione criminale, sia per il valore degli autocarri che per la mancata disponibilità dei mezzi alla riapertura mattutina, con le conseguenti difficoltà a effettuare le consegne di prodotti o il ritiro di merci. Le indagini dei carabinieri sono in corso.