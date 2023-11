Vigevano, non gli bastano i soldi della prima truffa a un’anziana. Ci riprova ma viene beccato

Vigevano, 9 novembre 2023 – Con l'aiuto di una complice ha raggirato una donna di 85 anni e poi ha tentato di farsi dare altro denaro. Ma tornato a casa della vittima ha trovato il figlio e i carabinieri che lo hanno bloccato. Un uomo di 53 anni di Monza è stato denunciato con l’accusa di truffa aggravata. Il fatto è avvenuto ieri.

A casa della pensionata è arrivata la telefonata di una donna che, con modi gentili, la informava del ricovero del nipote in una struttura sanitaria e le chiedeva il pagamento di 5 mila euro per le cure ricevute. Al contempo le ha annunciato il passaggio di un collega per il ritiro della somma. Puntualmente, poco dopo, si è presentato un uomo che è riuscito ad ottenere dalla sua vittima 2.500 euro in contanti e diversi gioielli. I malviventi, non soddisfatti e avendo capito la crescente agitazione della vittima per la salute del nipote, hanno avanzato una nuova richiesta.

Ma quando un cinquantatreenne si è presentato per riscuotere, oltre al figlio che la vittima aveva allertato, ha trovato anche i carabinieri. I successivi accertamenti hanno consentito di ritrovare nelle vicinanze l'auto utilizzata dal truffatore con all'interno la refurtiva appena sottratta. Oro e denaro sono stati restituiti ai proprietari mentre l'auto è stata posta sotto sequestro.