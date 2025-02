Vigevano, donna scippata e spinta a terra in via Cairoli. Caccia al ladro

Vigevano (Pavia), 23 febbraio 2025 – Scippatore in azione in via Cairoli a Vigevano. L'uomo, descritto dalla vittima come uno straniero, all'apparenza nordafricano, ha preso di mira una donna di 36 anni che stava percorrendo a piedi via Cairoli, nel pieno centro della città ducale.

La donna è stata strattonata dal malvivente, che l'avrebbe aggredita per strapparle la borsetta, facendola finire a terra. La vittima si è comunque rialzata senza gravi conseguenze e avrebbe anche provato a inseguire lo scippatore, arrivando davanti a un bar in via XX settembre, dal quale è stato lanciato l'allarme, quando mancavano pochi minuti alle 9 di oggi, domenica 23 febbraio.

Sul posto sono stati inviati i soccorsi sanitari di Areu e una pattuglia della Volante del locale Commissariato della polizia di Stato. La giovane donna, anche se non era in condizioni particolarmente gravi, è stata comunque trasportata con l'ambulanza della Croce Azzurra, in codice verde, all'ospedale Civile di Vigevano, dov'è stata medicata e poi dimessa con pochi giorni di prognosi. Nel frattempo i poliziotti hanno subito avviato le ricerche del sospettato, pare fuggito dopo lo scippo in direzione di piazza Ducale, ma sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce.