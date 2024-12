Scippo a Cernusco Lombardone: donna aggredita e derubata della borsetta

Ha provato a resistere avvinghiandosi alla tracolla della sua borsa, ma lo scippatore l’ha strattonata a terra e l’ha trascinata fino a quando lei non ha mollato la presa.

Una signora di 56 anni nella tarda mattinata di ieri è stata scippata a Cernusco Lombardone, sul confine con Merate. Il ladro l’ha sorpresa alle spalle, l’ha strattonata spingendola a terra, le ha rubato la borsetta con soldi e documenti e poi è scappato, non si sa nemmeno come, perché lei è stata colta talmente all’improvviso ed era talmente scossa, che non si ricorda nulla.

La cinquantaseienne è stata soccorsa prima da alcuni passanti che l’hanno trovata a terra, poi dai volontari della Croce rossa di Olginate Molgora, che l’hanno accompagnata in ambulanza in ospedale a Merate. Nulla di troppo grave per fortuna, solo ginocchia e mani sbucciate, qualche livido e tanto spavento.

Di quanto accaduto sono stati informati i carabinieri. In zona ci sono molte telecamere. Si sospetta che in giro ci sia uno scippatore seriale che negli ultimi giorni ha compiuto diversi furti.