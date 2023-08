Vigevano, donna rapina negozio di capsule di caffè: bottino 150 euro

Vigevano (Pavia), 12 agosto 2023 - Una rapina doppiamente anomala, sia per la tipologia dell'esercizio commerciale preso di mira, non una tabaccheria o un supermercato ma un negozio di capsule di caffè, sia per la malvivente entrata in azione, una donna. L'episodio è stato denunciato ieri, venerdì 11 agosto, ai carabinieri di Vigevano, successo nella mattinata del giorno precedente in via Dante.

La malintenzionata è entrata nel negozio simulando di voler fare acquisti, ma quando la commessa ha aperto il cassetto del registratore di cassa è stata spintonata contro il muro dalla sconosciuta, che ha arraffato banconote per un bottino di circa 150 euro in contanti. Un'azione repentina e improvvisa, che ha colto alla sprovvista la commessa, che non è riuscita in modo efficace a reagire ed è stata sopraffatta dalla malvivente.

Un reato anomalo compiuto da una donna, non armata, ma evidentemente determinata nel portare a termine il suo piano incurante delle conseguenze sull'altra donna spintonata con violenza, che per fortuna non ha però riportato ferite serie, solo qualche contusione per la quale non ha ritenuto necessario ricorrere a cure mediche. Preso il bottino, la rapinatrice si è dileguata a piedi per le vie limitrofe. Sulla rapina indagano i carabinieri della Compagnia di Vigevano.