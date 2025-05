Restaurato e con nuove collezioni. Riapre lo storico Orto botanico

Domani riapre al pubblico l’Orto botanico. L’occasione è la 30esima edizione della Festa del roseto, tradizionale rassegna dedicata alle oltre 300 rose botaniche, antiche e moderne, che costituiscono una delle sue principali collezioni. Chiuso dal giugno scorso per realizzare gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento finanziati con 2 milioni di euro grazie al Pnrr, l’Orto botanico si presenta in veste rinnovata: sono state introdotte nuove collezioni e arricchite quelle storiche, ristrutturate le celebri serre scopoliane intitolate al naturalista Giovanni Antonio Scopoli (1723-1788), restaurate le fontane e l’edicola dedicata a Francesco I d’Austria. Il programma di domani prevede alle 10,30 la presentazione del volume "L’Orto botanico dell’Università di Pavia. 250 anni di storia, ricerca, collezioni e personaggi", visite guidate alle nuove collezioni (alle 10,30 e alle 14,30, doppio turno alle 16), e speciali visite guidate dedicate alle nuove collezioni (alle 15 e alle 16,30) in compagnia del curatore Nicola Ardenghi.