L’eredità di Guendalina, uccisa e messa in lavatrice dai ladri: raccolti 10mila euro per il canile di Vigevano

Vigevano (Pavia), 11 agosto 2024 - La drammatica fine di Guendalina sta continuando a far commuovere, ma non solo. Al quarto giorno è già quasi arrivata all'obiettivo di 10mila euro la raccolta fondi, sulla piattaforma digitale "Gofundme", lanciata dalla famiglia della cagnolina barbaramente uccisa dai ladri durante un furto, chiusa in una lavatrice rotta in garage.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 11 agosto, la raccolta fondi è infatti arrivata a 9.696 euro, grazie a 364 donazioni, dopo aver subito superato l'iniziale obiettivo di 5mila euro, facendo spostare l'asticella al doppio della cifra. Soldi che, per volere della famiglia di Guendalina, saranno interamente devoluti al canile di Vigevano, "luogo in cui l'abbiamo incontrata la prima volta".

Proprio al canile di via Valletta Fogliano, all'estrema periferia della città ducale, Guendalina era infatti stata adottata quando aveva pochi mesi, 5 anni fa. "Speriamo che il tragico episodio - l'appello lanciato dalla famiglia vigevanese con la raccolta fondi "Guendalina aiuta" - possa non passare inosservato e trasformare il male che ha ricevuto in bene! L'amore vince sempre, su tutto". E lo sguardo della piccola meticcia nella foto che la ritrae sulla pagina della raccolta fondi sembra quasi ringraziare chi si è lasciato commuovere dalla sua triste storia rispondendo con una donazione all'appello dei proprietari, che hanno saputo trasformare il dolore che hanno subìto in un aiuto concreto.