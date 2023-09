Incidente a Vigevano, auto travolge due pedoni: 79enne grave

Vigevano (Pavia), 14 settembre 2023 – Un uomo di 79 anni e una donna di 74 sono stati investiti da una vettura questa mattina mentre attraversavano via Leonardo Da Vinci, nei pressi di un supermercato, a Vigevano. L’incidente è avvenuto un paio di minuti prima delle 10.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Area unica per l’emergenza urgenza con tre ambulanze e l’elisoccorso. Il più grave tra i due feriti è l’anziano, che nell’impatto ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito con l’eliambulanza all’ospedale San Matteo, dov’è ricoverato in codice rosso. La donna, che avrebbe riportato un trauma a una gamba, è stata invece trasportata in codice giallo all’ospedale di Vigevano.

Sul posto per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.