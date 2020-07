Vigevano, 25 luglio 2020 – Vendeva bevande alcoliche a ragazzini minorenni e consigliava loro di nascondere bottigliette e lattine, al momento di uscire dal suo negozio nel cuore del centro storico, per evitare di essere individuati dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Ma al commerciante, di nazionalità bengalese, è andata comunque male. Gli agenti della polizia locale, impegnati ieri sera nell’operazione “Estate Sicura”, hanno controllato una sedicenne che, nella borsa, aveva una lattina di birra da 9 gradi. Gli accertamenti successivi hanno consentito di appurare che era stato proprio il commerciante a suggerirle lo stratagemma per evitare i controlli, intensificati nelle ultime settimane a seguito delle numerose segnalazioni di ragazzini ubriachi nelle vie del centro.

L’esercente è stato multato di 400 euro per la violazione dell’ordinanza del sindaco che vieta la vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le 21 e di 666 euro per la vendita di bevande alcoliche a minore, sanzione raddoppiata perché recidivo. In più la polizia locale ha inviato una segnalazione al prefetto che dovrà decidere sui tempi di chiusura dell’esercizio commerciale che variano tra i 15 giorni ed i tre mesi.