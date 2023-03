Pavia ha un nuovo vicario del prefetto: chi è Stefano Simeone

Stefano Simeone (a destra) e il prefetto di Pavia Francesca De Carlini

Un ritorno a palazzo Malaspina. Il viceprefetto Stefano Simeone si è insediato oggi, lunedì 27 marzo, nel suo nuovo incarico di vicario del prefetto di Pavia. Arriva da Lodi, dove dal novembre 2021 aveva ricoperto il medesimo incarico di vicario dopo essere stato capo di Gabinetto alla Prefettura di Brescia dal marzo 2019.

Era già stato a Pavia, anche se solo per pochi mesi, dall'ottobre 2018 al marzo 2019, come capo di Gabinetto della Prefettura, stesso incarico ricoperto in precedenza per quasi 20 anni, dal 1999, a Lecco, dov'era arrivato nel 1996 con funzioni di responsabile della Protezione civile e della Gestione delle risorse umane.

Nel periodo della sua precedente permanenza a Pavia come capo di Gabinetto, aveva anche ricoperto gli incarichi di dirigente reggente sia per Ordine, sicurezza pubblica e Protezione civile, sia per la Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo.

Originario della Campania, laureato in Giurisprudenza all'università Federico II di Napoli, 59 anni compiuti da pochi giorni, al suo ritorno a palazzo Malaspina è stato accolto dal prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, che subito in mattinata gli ha porto “i migliori auguri di buon lavoro e un benvenuto nella nostra provincia”.