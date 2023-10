Viaggiava in auto con cocaina ed eroina, arrestato un ventisettenne

Quando i carabinieri della Compagnia di Stradella lo hanno fermato mentre passava in una zona campestre di Santa Cristina a bordo di un’auto guidata da un italiano, ha lanciato un involucro sperando di non essere visto. Ma gli è andata male, i militari se ne sono accorti, lo hanno raccolto e all’interno hanno trovato 25 grammi di cocaina e 24 di eroina. Per questo motivo lunedì S.M., marocchino di 27 anni pregiudicato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato. Nella successiva perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di una valigia, al cui interno c’erano un bilancino di precisione perfettamente funzionante, una coperta in pile, vari indumenti per cambiarsi e un telefono cellulare di vecchia generazione, senza possibilità di connessione ad internet, tipicamente in uso a soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti. L’uomo, giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Pavia, è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione e 2mila di multa, oltre al divieto di dimora a Pavia.

M.M.