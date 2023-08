Via Molino Tre Mole: scoperto ecovandalo

Si era trasformato in una discarica a cielo aperto, a Pavia, l’imbocco della ciclabile che portava in via Molino Tre Mole. Sono stati gli stessi residenti a segnalare il degrado e ieri, grazie all’intervento del consigliere Gennaro Gallo e degli ispettori ambientali, è stato individuato il responsabile dell’abbandono di rifiuti. Asm Pavia ha anche recuperato i rifiuti ingombranti abbandonati.