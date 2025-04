Via Ludovico il Moro: "Per il ponte da rifare non sappiamo la data"

Dovrebbe essere posata a breve la passerella che consentirà ai residenti di Pavia Ovest di raggiungere più facilmente il centro ora che il ponte di via Ludovico il Moro non c’è. Il tema è stato affrontato lunedì sera in Consiglio comunale da Nicola Niutta (FdI): "La lavorazione della passerella doveva iniziare a marzo, siamo a metà aprile e non ci sono notizie".

"Abbiamo messo a bilancio 200mila euro per la realizzazione della passerella pedonale che possa ovviare ai disagi – ha risposto l’assessore ai Lavori pubblici Alice Moggi – Abbiamo la direzione lavori e il progetto esecutivo. Chiusa lunedì sera la gara per individuare le ditte che dovranno effettuare i lavori, in via d’urgenza saranno aggiudicate le opere da eseguire in 30 giorni consecutivi. Poi ci sarà il collaudo. Il Consorzio Villoresi ha autorizzato la pulizia idraulica per l’installazione della passerella che, quando non servirà più, andrà a sostituire quella di via Brichetti in località Ponte di Pietra".

Tempi più lunghi invece per la costruzione del ponte di via Ludovico il Moro. "Insomma, questo ponte l’han tolto da mesi – hanno scritto alcuni residenti su un foglio collocato dove si trovava il ponte – Non potevano lasciarlo per pedoni e bici fino al giorno della riparazione?". Per 33 mesi chi abita a Pavia Ovest ha subìto i disagi derivanti dalla mancanza del ponte di via Ghisoni e con l’altro attraversamento del Naviglio, quello di via Ludovico il Moro, a senso unico alternato: adesso sono esasperati. "Non sono in grado di dare una data precisa di inizio lavori – ha aggiunto l’assessore rispondendo a una instant question di Antonio Bobbio Pallavicini (FI) – Sono in attesa che mi venga comunicata non appena saranno risolti i problemi di approvigionamento dei materiali, che rallentano l’avvio. L’intervento è stato assegnato il 18 marzo e la ditta appaltatrice ha 120 giorni per terminarlo". L’appalto vale oltre 250mila euro.

Manuela Marziani