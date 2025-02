Via i rifiuti dall’ex scalo: "La mobilitazione è servita"

Sono iniziate ieri mattina le operazioni di sgombero dei rifiuti che, in pochi mesi, si erano ammassati nella zona dell’ex scalo ferroviario, ormai inutilizzato, a poche decine di metri dalla stazione, secondo una diffusa e pessima abitudine. La segnalazione della situazione era arrivata dal gruppo civico “Vigevano Prima di tutto“, che aveva inviato numerosi allarmi a Comune, Ats e Rfi, che è la società delle Ferrovie che si occupa della gestione delle infrastrutture. "Si tratta di un primo risultato – commenta il portavoce Piero Marco Pizzi – grazie alla mobilitazione dei cittadini che si sono fatti carico di sollecitare gli interventi di manutenzione necessari che, in verità, spetterebbero a chi dovrebbe garantirli. È inaccettabile che la pulizia e la sicurezza di un’area, frequentata quotidianamente da pendolari e visitatori, dipenda solo dalla cittadinanza".

"Auspichiamo – conclude – che gli interventi appena avviati non rappresentino solo una episodica risposta a delle legittime richieste, ma un gesto di attenzione verso il decoro urbano e i cittadini. Continueremo a vigilare".

Umberto Zanichelli