Via i cassonetti del verde, la raccolta “porta a porta“ sarà completa

Sarà l’ultimo passo del piano che porterà la raccolta differenziata “porta a porta“ a Vigevano a pieno regime. E la data fissata è quella del 7 aprile: da quel giorno dalle strade della città scompariranno, dopo i cassonetti per tutti i rifiuti, alcuni anni fa, le campane del vetro, nei mesi scorsi, anche i cassonetti per la raccolta del verde. Asm Isa, la partecipata dal Comune che si occupa del servizio, in questi giorni sta inviando a tutti i cittadini un opuscolo informativo.

Da aprile per eliminare il verde saranno previste due modalità. Una, gratuita, sarà a cura dei cittadini che potranno conferire il materiale alle isole ecologiche di via Ceresio o via Ristori. La seconda, a pagamento, prevede la stipula di un contratto tra il cittadino e l’azienda con la fornitura di un bidone carrellato della capienza di 360 litri in comodato d’uso, che può essere collocato nella proprietà e da esporre secondo un calendario che sarà allegato.

L’idea è intensificare la raccolta tra la primavera e l’estate. I passaggi saranno 22 all’anno. Un bidone costerà 62 euro, due 99 euro e tre 123 euro. U.Z.