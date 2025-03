Vettura in sosta avvolta dal fuoco. Incendio doloso

SAN MARTINO SICCOMARIO (Pavia)Un’automobile data alle fiamme. Non ci sarebbero molti dubbi sull’origine dolosa dell’incendio di una Ford Puma che era posteggiata nel parcheggio dell’area commerciale di San Martino Siccomario, vicino al cinema multisala. L’allarme è scattato verso le 22.30 di domenica e sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia. Il rogo è stato domato in breve e non si è propagato, evitando così ulteriori danni collaterali, ma l’automobile data alle fiamme è andata completamente distrutta. I primi accertamenti effettuati subito dopo lo spegnimento dell’incendio avrebbero escluso una causa accidentale e i carabinieri hanno avviato indagini per l’ipotesi di un gesto volontario, quindi doloso. Potrebbe infatti essere stato usato del liquido accelerante per appiccare il fuoco, anche se dovrà essere confermato da ulteriori accertamenti tecnici. L’automobile è risultata di proprietà di un uomo di nazionalità albanese, che potrebbe essere il destinatario del gesto volontario, che dovrà però essere chiarito dalle indagini, subito avviate e ancora in corso, nel massimo riserbo anche per la tutela della probabile vittima. Al vaglio anche eventuali scambi di persona o di modelli di auto: non sarebbe infatti la prima volta che viene presa di mira un’auto per puro sbaglio. Al momento però non può essere neppure escluso che si sia trattato di un obiettivo casuale, non mirato, come accade per un atto puramente vandalico, in questo caso incendiario.

S.Z.