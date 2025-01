Vetrata spaccata, via il fondo cassa dal bar

Al bar hanno spaccato la vetrata d’ingresso per rubare poche decine di euro di fondo cassa. Alla farmacia non hanno invece rubato nulla, ma vandalizzato tutte le vetrine. Due episodi nella stessa nottata a Voghera, in due punti diversi della città, scoperti al mattino dell’ultimo giorno dell’anno e denunciati ai carabinieri. Sulla via Emilia, ignoti ladri hanno preso di mira il bar-tavola calda “O sole meo“, dove sono entrati spaccando la porta a vetri, facendo un danno ben più ingente del magro bottino. I malviventi hanno infatti puntato al fondo cassa, dove però erano state lasciate poche banconote, per un importo di qualche decina di euro. Solitamente costa invece almeno un migliaio di euro rifare la vetrata di una porta d’ingresso, un danno notevole al di là dello scarso valore della refurtiva. Non hanno invece neppure tentato di entrare i vandali che nella stessa nottata hanno colpito la farmacia Comunale2 in strada Bobbio: hanno completamente imbrattato di scritte e disegni sia le vetrine che l’ingresso. Non veri e propri disegni e neppure scritte con qualche significato particolare, ma una gran quantità di ‘tag’, come vengono definite in gergo le sigle disegnate come per ‘marchiare’ il territorio, a riempire e coprire vetrine e porta d’ingresso, probabilmente il ‘lavoro’ di quasi un’intera nottata. Entrambi gli episodi sono stati denunciati dalle vittime ai carabinieri di Voghera, che hanno effettuato i sopralluoghi.

Stefano Zanette