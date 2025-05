Silenzio e preghiere alla panchina in ricordo dei morti di Nizza

Una cerimonia, alla panchina commemorativa nell’area verde di via Garibaldi a Voghera, per ricordare Angelo D’Agostino, 71 anni, e Gianna Muset, 68 anni, coniugi vogheresi rimasti uccisi il 14 luglio 2016 nell’attentato terroristico sulla Promenade des Anglais a Nizza, in Francia. L’occasione per la celebrazione era la Giornata nazionale in memoria delle vittime del terrorismo: all’evento hanno partecipato la sindaca Paola Garlaschelli, una rappresentanza di Giunta e Consiglio Comunale, il figlio dei coniugi deceduti Eliano con la moglie Roberta Capelli e il figlio Samuele, e una delegazione di studenti e insegnanti dell’istituto comprensivo Santachiara, del comprensivo di via Dante, scuola Plana indirizzo musicale, e dell’istituto Pertini scuola Leonardo e don Antonio, della parrocchia di Santa Maria della Salute. N.P.